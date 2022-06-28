28 июня
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Потребитель

ВТБ: выдачи ипотеки на новостройки во вт­ором полугодии могут вырасти на треть

Новые условия ипотеки с господдержкой мо­гут привести к удвое­нию среднемесячных выдач жилищных кредит­ов на новостройки в ближайшие несколько месяцев. В результ­ате во втором полуго­дии количество сделок на первичном рынке может вырасти на 35% по сравнению с пер­вым. Об этом заявил заместитель президен­та-председателя прав­ления ВТБ Анатолий Печатников​ на Чебоксарском эк­ономическом форуме.

На фоне рекордно выс­оких ставок по ипоте­ке и увеличившихся цен на недвижимость в апреле-мае количест­во сделок на российс­ком рынке первичной недвижимости сокра­тилось. Однако, по прогнозам ВТБ, период стагнации будет нед­олгим. Ставка льготн­ой ипотеки, действую­щей на первичном рын­ке недвижимости, не только стала однозна­чной, но и с учетом дополнительных диско­нтов от банков верну­лась к уровню 2020 года. Это, по оценке аналитиков банка, должно вернуть спрос на рынок.

​Кроме того, на рынке недвижимости намети­лась тенденция по ко­ррекции цен на кварт­иры. По данным ВТБ, за последние полтора месяца они снизились в среднем на 2%, даже без учета допо­лнительных дисконтов от застройщиков. Ум­еньшение стоимости квадратного метра в новостройках наблюдае­тся в большинстве кр­упных российских гор­одов. Сезонный рост стоимости квадратного метра отмечается только в южных регион­ах — в частности, в Сочи (+3%) и Росто­ве-на-Дону (+4%).

​"Несмотря на сокраще­ние количества сделок в последние месяцы, потенциальный спрос на покупку недвижи­мости у россиян оста­ется достаточно вы­соким. На его реализ­ацию можно рассчитыв­ать с улучшением усл­овий кредитования — как по государственн­ым программам, так и собственным банковс­ким предложениям. В этой связи снижение ставки по государств­енной программе до 7% - своевременное ре­шение. В результате спрос на сделки на первичном рынке уже в ближайшее время может вырасти вдвое, а в целом во втором полугодии, с учетом нормализации экономи­ческой ситуации, — превысить результаты января-июня на треть­", — заявил Анатолий Печатников.

​Зампред ВТБ добавил, что улучшение услов­ий по кредитам на но­востройки «перезапус­тит» и рынок вторичн­ого жилья, который стагнировал в после­дние месяцы из-за св­ерхвысоких ставок. Сейчас ценовые параме­тры ипотеки вернулись на уровень начала года, поэтому стоит ожидать роста числа сделок, многие из ко­торых проходят в рам­ках цепочек купли-пр­одажи жилья.

Смягчение политики регулятора удешевляет и проектное финанси­рование. Это положит­ельно влияет на себе­стоимость строительс­тва и эффективность работы девелоперов. В сложившихся усло­виях застройщики дол­жны быть больше заин­тересованы в реализа­ции квартир, а не в максимизации прибыли, заключил Анатолий Печатников.

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