За кражу с энергообъектов можно попасть в тюрьму и лишиться жизни

С начала 2022 года сотрудниками филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» выявлено 6 фактов хищения оборудования с энергообъектов. Сумма ущерба — почти миллион рублей. Возбуждено 6 уголовных дел.

Несмотря на опасность, штрафы и даже вероятность тюремного заключения для воров, случаи хищения все же имеют место быть. Граждане, рискуя собственной жизнью, снимают провод воздушных линий электропередачи, металлические уголки опор, элементы подстанционного оборудования.

Например, летом прошлого года было обнаружено хищение почти 17 километров провода резервной воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ «Курьинская — Саввушинская». По факту возбуждено уголовное дело. Еще один случай демонтажа участка линии 0,4 кВ сторонними лицами имеет, можно сказать, благоприятный исход: виновные вернули все похищенные материалы. А в этом году недалеко от города Камень-на-Оби была украдена целая комплектная-трансформаторная подстанция (КТП) мощностью 160 кВА. Здесь также возбуждено уголовное дело.

Хищение оборудования с энергообъектов — это нанесение материального вреда сетевой компании. Но проблема касается не только энергетиков. Преступники вредят всем жителям Алтайского края. Их действия направленны на разрушение электросетевого комплекса, а значит, подрыв экономического и социального благополучия региона.

Отсутствие каких-то комплектующих на опорах воздушных линий электропередачи или подстанциях увеличивает вероятность их выхода из строя, что приведет к аварийному отключению. Несанкционированное вмешательство в работу сетевого комплекса может закончиться для вора тюрьмой: максимальный срок наказания за совершение такого вида преступления может составлять до 10 лет лишения свободы (ст. 158 УК РФ). А может — и летальным исходом. Кроме того, без электроэнергии могут остаться больницы, школы, население, объекты тепло- и водоснабжения.