Алтайский бизнесмен пошел под суд за неправильно захороненный свинцовый шлак

Бийского предпринимателя признали виновным в неправильном захоронении опасных химических отходов. Он не утилизировал должным образом свинцовый шлак, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Предприятие занимается производством свинцово-сурмянистых сплавов. Отход от производства (шлак свинцовый) относится к третьему классу опасности.

С апреля 2018 по сентябрь 2019 года руководитель компании, достоверно зная, что не имеет лицензии на осуществление деятельности по транспортированию и утилизации опасных отходов, распорядился захоронить их в непредназначенных для этого местах на территории Бийска.

Это создал угрозу загрязнения окружающей среды и почвы. В деньга ущерб составил 3 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю.