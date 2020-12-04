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Происшествия

Алтайский бизнесмен пошел под суд за неправильно захороненный свинцовый шлак

Бийского предпринимателя признали виновным в неправильном захоронении опасных химических отходов. Он не утилизировал должным образом свинцовый шлак, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Опасные отходы.
Опасные отходы.
altai-krai.sledcom.ru

Предприятие занимается производством свинцово-сурмянистых сплавов. Отход от производства (шлак свинцовый) относится к третьему классу опасности.

С апреля 2018 по сентябрь 2019 года руководитель компании, достоверно зная, что не имеет лицензии на осуществление деятельности по транспортированию и утилизации опасных отходов, распорядился захоронить их в непредназначенных для этого местах на территории Бийска.

Это создал угрозу загрязнения окружающей среды и почвы. В деньга ущерб составил 3 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю.

«Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, в гражданском порядке с предпринимателя будет взыскана полная сумма причиненного ущерба», — заявили в следкоме.

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