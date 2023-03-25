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Происшествия

Алтайский чиновник отремонтировал свой автомобиль на деньги из муниципального бюджета

Председателя комитета по культуре администрации Павловского района подозревают в мошенничестве, сообщает следственный комитет Алтайского края.

Lexus UX
Lexus UX
drom.ru

По данным следствия, в декабре 2022 года подозреваемый отремонтировал свой личный автомобиль Lexus на станции техобслуживания.

После этого он составил муниципальный контракт на якобы ремонт служебной машины, который подписал там же.

Из муниципального бюджета он перечислил за ремонт 25 тыс. рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Ранее после проверки прокуратуры уволились 10 чиновников мэрии Новосибирска.

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