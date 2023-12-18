Американская компания требует крупную сумму денег от Барнаульского патронного завода

Компания из Калифорнии подала в суд на барнаульское предприятие, сообщает " Толк ".

Предприятие "Спортинг Саплайз Интнешнл, Инк" обратилось в арбитражный суд с иском против Барнаульского патронного завода. Информацию опубликовали в картотеке краевого арбитража.

Американцы требуют 7,7 млн рублей. Патронный завод якобы задолжал компании эту сумму за оказанные услуги по оплате стоимости фрахта.

Сейчас иск остается без движения из-за отсутствия ряда необходимых документов. Так, истец не предоставил доказательств, подтверждающих юридический статус и право на осуществление предпринимательской деятельности.

Об истце

Компания основана в 1996 году, занимается дистрибуцией товаров для спорта и отдыха. По данным из открытых источников, она также занимается реализацией патронов, оптических устройств и винтовок.

Ранее алтайский мобилизованный бегал от службы девять месяцев и получил семь лет колонии.