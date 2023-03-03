Аристарх из комиссионки: в Алтайском крае появился новый способ мошенничества

Бийчанин потерял свой сотовый телефон. Объявление с просьбой вернуть устройство он опубликовал в социальных сетях.
Спустя время ему позвонил мужчина, который представился Аристархом. Он сказал, что работает в комиссионном магазине, где якобы выставили на продажу потерянный девайс.
Забрать смартфон Аристарх предложил утром, но попросил владельца заплатить ему за возврат 5 тыс. рублей.
24-летний житель Бийска перевел сумму на счет мошенника. После этого аферист не выходил на связь. В магазине сообщили, что работника с таким необычным именем у них нет.
Полиция уже завела уголовное дело по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ).
Ранее в Алтайском крае мошенники обманули женщину на 200 тыс. рублей.