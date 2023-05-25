Барнаулец виновен в содействии взятке

26-летний житель краевой столицы участвовал в передаче взятки от грузоперевозчика сотруднику мэрии. Уголовное дело с обвинительным приговором направлено в суд.

Следственный комитет РФ по Алтайскому краю сообщил о завершении дела об участии барнаульца в получении взятки сотрудником отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

В 2020 году представитель мэрии обратился к своему знакомому с предложением передавать ему крупные взятки от грузоперевозчика. Мужчина согласился и до 2022 года на его банковский счет поступали деньги, которые он наличными передавал получателю. В общей сумме барнаульцу пришло 67 тыс. рублей.

С помощью взятки грузоперевозчик получал разрешения на движение по дорогам Барнаула и "снисходительную" проверку всех документов.

Свою вину барнаулец полностью признал. Чиновник уже осужден, а дело грузоперевозчика сейчас рассматривается в суде.