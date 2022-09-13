Бездомный вломился сразу в три садовых домика и вынес оттуда еду с техникой

Владельцы трех садовых участков заявили, что к ним вломился вор. По их словам, неизвестный выставил стекла из оконных рам и проник в домики.
Оттуда подозреваемый вынес продукты питания, технику и личные вещи хозяев.
Утверждается, что во все три домика вломился один и тот же человек. Полицейским удалось установить личность обвиняемого. Им оказался 39-летний мужчина без определенного места жительства.
Подозреваемого ранее уже привлекали ранее к уголовной ответственности. Он признался в содеянном.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Его арестовали.