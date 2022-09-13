13 сентября
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Происшествия

Бездомный вломился сразу в три садовых домика и вынес оттуда еду с техникой

39-летний мужчину без определенного места жительства подозревают в серии краж из Бийского садоводства, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Вор
Вор
Freepic.com

Владельцы трех садовых участков заявили, что к ним вломился вор. По их словам, неизвестный выставил стекла из оконных рам и проник в домики.

Оттуда подозреваемый вынес продукты питания, технику и личные вещи хозяев.

Утверждается, что во все три домика вломился один и тот же человек. Полицейским удалось установить личность обвиняемого. Им оказался 39-летний мужчина без определенного места жительства.

Подозреваемого ранее уже привлекали ранее к уголовной ответственности. Он признался в содеянном.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Его арестовали.

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