18 человек погибли из-за наводнения в Перу

Число жертв стихии достигло 18 человек.
Всего в этом сезоне дождей, который начался несколько месяцев назад, уже погибли 59 человек, разрушены более 1,3 тыс. жилых зданий.
Недавно 15 человек стали жертвами оползней в Индонезии, вызванных мощными дождями.
Тем временем, к весеннему паводку начали готовиться в районах Барнаула.
Altapress.ru сделал разбор, когда на Алтае начнется паводок, и насколько он страшен. Основная проблема паводкоопасной ситуации в 2023 году — сильное промерзание верхних слоев почвы.