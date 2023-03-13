18 человек погибли из-за наводнения в Перу

Циклон Яку обрушился на Перу на прошлой неделе, принеся за собой мощные наводнения и ливни, сообщает ТАСС.

Число жертв стихии достигло 18 человек.

Всего в этом сезоне дождей, который начался несколько месяцев назад, уже погибли 59 человек, разрушены более 1,3 тыс. жилых зданий.

Недавно 15 человек стали жертвами оползней в Индонезии, вызванных мощными дождями.

Тем временем, к весеннему паводку начали готовиться в районах Барнаула.

Altapress.ru сделал разбор, когда на Алтае начнется паводок, и насколько он страшен. Основная проблема паводкоопасной ситуации в 2023 году — сильное промерзание верхних слоев почвы.