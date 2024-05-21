Авиатехник оказался на пути самолета «Уральских авиалиний» во время рулежки в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Мужчина получил тяжелые травмы, указывает ura.ru. У него множественные переломы ноги, размозжение мягких тканей. Когда его экстренно госпитализировали, он был в сознании.

Мужчине собираются ампутировать ногу. Вторую конечность попытаются спасти.

Что произошло

ЧП произошло, когда техник стоял спиной к носовой стойке самолета А320. Он начал отсоединять кабель от самолетного переговорного устройства для связи с экипажем. В это время пилоты получили разрешение на руление. Они включили фары и начали движение без разрешающего сигнала от выпускающего техника. Эксперты заявляют — они таким образом нарушили регламент.

Ранее сотрудник аэропорта протаранил самолет. Он обвиняется в «повреждении имущества по неосторожности». Авиаперевозчику причинили ущерб на сумму более 2 млн рублей.

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