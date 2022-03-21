Осужденный бывший вице-губернатор Алтайского края вновь просит об УДО

Адвокат бывшего вице-губернатора Алтайского края Юрия Денисова, который отбывает срок за взятку, вновь подал ходатайство об условно досрочном освобождении, сообщает « Ъ-Сибирь ».

Рассмотрение назначено на 1 апреля.

Ранее адвокат подавал аналогичное прошение в сентябре 2021 года, но Денисову отказали из-за «нестабильного поведения».

Суд не смог сделать вывод о том, что бывший чиновник твердо встал на путь исправления и выработал устойчивые навыки правопослушного поведения.

Однако Антон Денисов, сын экс-чиновник, рассказывал, что отец пару раз не держал руки за спиной в присутствии сотрудников изолятора, а после перенесенного инфаркта много лежал на кровати, хотя в СИЗО делать это днем строго запрещено.

«Основные претензии, что папа не держал руки за спиной. Когда был сердечный приступ, он лежал на кровати после посещения врача с сердечным приступом и приема лекарств. И еще несколько аналогичных якобы нарушений», — говорил он в СМИ.

Юрия Денисова задержали в марте 2016 года по обвинению в получении взяток на 2,5 млн рублей от руководителей подведомственных ему образовательных учреждений.

Суд Барнаула приговорил его к восьми годам и одному месяцу заключения в колонии строгого режима, а также назначил штраф 4,5 млн рублей