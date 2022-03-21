21 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Осужденный бывший вице-губернатор Алтайского края вновь просит об УДО

Адвокат бывшего вице-губернатора Алтайского края Юрия Денисова, который отбывает срок за взятку, вновь подал ходатайство об условно досрочном освобождении, сообщает «Ъ-Сибирь».

Юрий Денисов во время оглашения приговора.
Юрий Денисов во время оглашения приговора.
Олег Богданов, altapress.ru

Рассмотрение назначено на 1 апреля.

Ранее адвокат подавал аналогичное прошение в сентябре 2021 года, но Денисову отказали из-за «нестабильного поведения».

Суд не смог сделать вывод о том, что бывший чиновник твердо встал на путь исправления и выработал устойчивые навыки правопослушного поведения.

Однако Антон Денисов, сын экс-чиновник, рассказывал, что отец пару раз не держал руки за спиной в присутствии сотрудников изолятора, а после перенесенного инфаркта много лежал на кровати, хотя в СИЗО делать это днем строго запрещено.

«Основные претензии, что папа не держал руки за спиной. Когда был сердечный приступ, он лежал на кровати после посещения врача с сердечным приступом и приема лекарств. И еще несколько аналогичных якобы нарушений», — говорил он в СМИ.

Юрия Денисова задержали в марте 2016 года по обвинению в получении взяток на 2,5 млн рублей от руководителей подведомственных ему образовательных учреждений.

Суд Барнаула приговорил его к восьми годам и одному месяцу заключения в колонии строгого режима, а также назначил штраф 4,5 млн рублей

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость