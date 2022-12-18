Девочка-подросток разбилась насмерть, упав с 10 этажа

15-летняя девочка погибла, упав с общего балкона на 10 этаже многоэтажного дома. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Инцидент произошел 17 декабря на улице Власихинская 81. Участник группы сообщает, что девочка упала с общего балкона на 10-м этаже.

По его словам, в момент гибели подростка рядом была другая девочка-ровесница.

Источнику рассказали в СК по краю, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы совершения подростком данного поступка.

Расследование уголовного дела продолжается.