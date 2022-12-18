18 декабря
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Происшествия

Девочка-подросток разбилась насмерть, упав с 10 этажа

15-летняя девочка погибла, упав с общего балкона на 10 этаже многоэтажного дома. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Многоэтажное здание
Многоэтажное здание
freepik.com

Инцидент произошел 17 декабря на улице Власихинская 81. Участник группы сообщает, что девочка упала с общего балкона на 10-м этаже.

По его словам, в момент гибели подростка рядом была другая девочка-ровесница.

Источнику рассказали в СК по краю, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы совершения подростком данного поступка.

Расследование уголовного дела продолжается.

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