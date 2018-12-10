Экс-начальника алтайского УФМС будут судить по обвинению в получении взятки деньгами и иконами

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего врио начальника Управления ФМС России по Алтайскому краю и Республике Алтай Александра Жданова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

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По данным следствия, с декабря 2014 по декабрь 2016 года Александр Жданов лично получил взятку деньгами и иконами в особо крупном размере на общую сумму 1 193 300 рублей. Все это передал директор филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» Дмитрий Музалевский. Сервис оказывал физическим и юридическим лицам информационные и консультационные услуги в сфере миграции.

Деньги предназначались за принятие юридически значимых решений: врио начальника краевого УФМС давал указания подчиненным предлагать заказчикам в сфере миграционных услуг обращаться только в филиал и общества, подконтрольные Дмитрию Музалевскому.

Также поручили оказывать практическую помощь и обучение сотрудников унитарного предприятия. Кроме того, решили не отказывать получателям государственных услуг в приеме у них документов, ранее оформленных за плату сотрудниками паспортно-визового сервиса.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Напомним, в мае 2018 года Дмитрия Музалевского приговорили к 3 годам лишения свободы условно за совершение мошенничества. Кроме того, с него взыскали 1 млн 700 тысяч рублей.

Во время расследования наложили арест на имущество и деньги Александра Жданова на сумму 1 млн 130 тысяч рублей. Бывший врио начальника Управления ФМС России по Алтайскому краю и Республике Алтай не признал своей вины.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.