Голос в голове велел мужчине забить несколько гвоздей себе в мошонку

Житель Туниса забил себе два гвоздя в мошонку, потому что так велел ему голос в голове. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина. Стресс. Не слышу. Не вижу

Спустя два дня после произошедшего мужчина решил обратиться в больницу.

Во время осмотра пришлось признаться, что по велению голоса в голове он забил себе в мошонку два гвоздя. Медики выяснили, что один из гвоздей длиной шесть см повредил гениталии в двух местах.

Врачи сделали пострадавшему прививку от столбняка и удалили инородный предмет. Яички пациента не повредились.

Также мужчине поставили неутешительный диагноз - шизофрения.

По словам врачей больницы, в которую обратился пострадавший, на их памяти это первый случай, когда пациент вредит своим половым органам.

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