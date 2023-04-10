10 апреля
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Происшествия

Художник Никас Сафронов подал к Wildberries иск на 10 млрд рублей

Современный российский художник Никас Сафронов подал в суд на Wildberries — он требует, чтобы маркетплейс выплатил ему 10 млрд рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

Выставка Никаса Сафронова в Барнауле.
Выставка Никаса Сафронова в Барнауле.
Анна Зайкова

Это самый большой иск в истории магазина онлайн-торговли.

Никогда ранее судебные иски на такую сумму не встречались в арбитражных делах, связанных с российским искусством. Художник в претензии — его рисунки использовали без согласия.

Дело в том, что неназванный частный предприниматель начал бойкий бизнес по продаже вещей под маркой «НИКАС». Сюда относились портреты с изображением художника, наборы для вышивания и даже упаковочные пакеты с ликом Никаса Сафронова.

Материалы в арбитраже зарегистрированы 7 апреля. В ближайшие дни станет известно — примет ли суд данное дело к рассмотрению, пишет «Российская газета».

Между тем Wildberries и Ozon заявили о прекращении работы нескольких направлений.

Wildberries решил убрать возможность оплатить товар наличными в пункте выдачи заказов или при доставке курьером. Теперь товары можно оплачивать только онлайн.

Ozon заявил о важном обновлении — покупателей исчезнет кнопка «Купить в один клик».

Такая функция была очень удобна для всех, кто добавлял в корзину много товаров, но затем хотел заказать один из них.

Вместо этого в приложении появилась кнопка «Перейти к оформлению», и, если на нее нажать, программа предложит оплатить сразу все товары, которые были у человека в корзине.

Ранее сообщалось, что Wildberries и Ozon вводят неприятное изменение для всех россиян. Прежде всего, это затронет интерфейс мобильных приложений.

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