25 февраля
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Происшествия

Из горящего дома спасли алтайскую пенсионерку

Пожарные спасли женщину из горящего частного дома на проезде Калманский, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар. МЧС.
Пожар. МЧС.
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сообщение о возгорании поступило в службу в 2:17 ночи.

Когда пожарные прибыли, из-под крыши шел дым. Пожар потушили спустя 30 минут, общая площадь возгорания составила 80 кв. м.

Пострадали кровля, стены и перекрытия, мебель и личные вещи.

Хозяева одной из квартир выбрались самостоятельно. Однако в другой половине дома, которая уже загорелась внутри, жила пенсионерка.

Пожарные обесточили здание и подали стволы на тушение пожара через окно и вход дома.

«Женщину обнаружили на полу возле выхода. Мы незамедлительно эвакуировали ее на свежий воздух и передали персоналу скорой помощи», — рассказал начальник караула пожарно-спасательной части № 9 Алексей Скрябин.

Всего в пожаротушении задействовали 3 единицы техники и 15 человек.

Пострадавшая пенсионерка получила ожог верхних дыхательных путей и верхних конечностей. Ее госпитализировали.

Причину возгорания устанавливают.

Ранее три женщины погибли из-за пожара в Алтайском крае.

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