Из горящего дома спасли алтайскую пенсионерку

Пожарные спасли женщину из горящего частного дома на проезде Калманский, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в службу в 2:17 ночи.

Когда пожарные прибыли, из-под крыши шел дым. Пожар потушили спустя 30 минут, общая площадь возгорания составила 80 кв. м.

Пострадали кровля, стены и перекрытия, мебель и личные вещи.

Хозяева одной из квартир выбрались самостоятельно. Однако в другой половине дома, которая уже загорелась внутри, жила пенсионерка.

Пожарные обесточили здание и подали стволы на тушение пожара через окно и вход дома.

«Женщину обнаружили на полу возле выхода. Мы незамедлительно эвакуировали ее на свежий воздух и передали персоналу скорой помощи», — рассказал начальник караула пожарно-спасательной части № 9 Алексей Скрябин.

Всего в пожаротушении задействовали 3 единицы техники и 15 человек.

Пострадавшая пенсионерка получила ожог верхних дыхательных путей и верхних конечностей. Ее госпитализировали.

Причину возгорания устанавливают.

Ранее три женщины погибли из-за пожара в Алтайском крае.