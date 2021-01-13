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13 января
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Происшествия

Из-за строительного мусора лифт рухнул вместе с пассажирами-сибиряками

Поездка на лифте чуть было не закончилась трагически для жителей одной из многоэтажек Красноярска.

Лифт.
Лифт.
sgd22.ru

Инцидент произошёл в доме № 26 по улице Петра Подзолкова и попал в объективы камер наблюдения, пишет «360».

Заложниками лифта стали маленький ребенок и три девушки.

После того как люди вошли в лифт, его начало трясти. Жители стали нажимать на разные кнопки, но ничего не помогало, кабина стала падать вниз. Спастись удалось благодаря уловителям. Все четверо благополучно смогли выйти наружу.

По словам директора управляющей компании Элеоноры Еремеевой, причиной происшествия стали «тонны мусора», которые накануне перевозили на этом лифте.

«В течение часа вывезли около трех-четырех кубов мусора и два раза вывозили более тонны. Более тонны мусора было загружено в лифт к одной стенке, произошёл перекос. В результате перекоса была разбалансировка направляющих», — рассказала представитель УК.

Еремеева добавила, что в тот же день управляющая компания устранила «все недочеты по лифту», пишет News.ru. По факту ЧП прокуратура начала проверку.

В 2017 году СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело после смерти мужчины в шахте лифта в ТЦ «Маэстро» в Барнауле. 62-летний житель Барнаула был в неосвещенном месте ТЦ «Маэстро». Он упал в шахту грузового лифта с высоты более четырех метров. С полученными телесными повреждениями пострадавшего госпитализировали. Он скончался в больнице.

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