Корпоратив барнаульских медиков закончился избиением анестезиолога

Инцидент произошел в ночь на 25 декабря. Медики устроили корпоратив в гостевом доме Сказка на Змеиногорском тракте.
По предварительной информации ГУ МВД, произошел конфликт между анестезиологом и другим врачом на почве взаимной неприязни.
В результате, по версии следствия, заведующий общей хирургией и его подчиненный жестоко избили коллегу.
По словам очевидцев, его несколько раз ударили головой об кафель. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Проводят проверку.
«После завершения лечения будут назначены все необходимые обследования для установления причиненного вреда здоровью, и на этом основании будет принято процессуальное решение», — сообщают в ведомстве.
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