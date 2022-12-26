26 декабря
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Происшествия

Корпоратив барнаульских медиков закончился избиением анестезиолога

В Барнауле на корпоративе сильно избили анестезиолога, сообщает «Инцидент Барнаул». Пострадавший поступил в больницу в тяжелом состоянии.

Кулак, побои, насилие.
Кулак, побои, насилие.
pixabay.com

Инцидент произошел в ночь на 25 декабря. Медики устроили корпоратив в гостевом доме Сказка на Змеиногорском тракте.

По предварительной информации ГУ МВД, произошел конфликт между анестезиологом и другим врачом на почве взаимной неприязни.

В результате, по версии следствия, заведующий общей хирургией и его подчиненный жестоко избили коллегу.

По словам очевидцев, его несколько раз ударили головой об кафель. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Проводят проверку.

«После завершения лечения будут назначены все необходимые обследования для установления причиненного вреда здоровью, и на этом основании будет принято процессуальное решение», — сообщают в ведомстве.

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