Алтайский СУСК раскрыл детали расследования резонансных дел бывших высокопоставленных персон

Бывший вице-мэр Барнаула Александра Алексеенко и экс-глава краевого УБЭПиК Вадим Надвоцкий — оба этих человека, обвиненные в коррупционных преступлениях, признали свою вину и сотрудничают со следствием. Не исключено, что уже осенью следствие выйдет на финишную прямую. Altapress.ru выяснял, как расследуются эти и другие уголовные дела бывших высокопоставленных государственных и муниципальных служащих.

Дело Александра Алексеенко

Бывшего вице-мэра Барнаула, которого в 2015 году губернатор рассматривал как главного кандидата на пост мэра, обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Как полагают в СУ СКР, деньги он взял за помощь в заключении муниципального контракта на вывоз жидких бытовых отходов.

Дело Алексеенко расследуется, новых эпизодов в нем не появилось. При этом он признал вину и содействует следствию, пояснили в СУ СКР. В настоящий момент бывший муниципальный служащий находится под домашним арестом.

Александр Алексеенко. Анна Зайкова.

«Мы близки к окончанию расследования и, думаю, осенью, в сентябре-октябре, производство будет окончено», — сказал Константин Мальцев, и.о. руководителя краевого следственного управления СКР.

Дело Алексея Каретникова

Алексею Каретникову, возглавлявшему комитет по физкультуре и спорту Барнаула с 2011 года, предъявлено обвинение в преступлении по статье 160 (часть 3) УК РФ — присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения.

Следствие полагает: Каретников подписал документы с завышенной стоимостью услуг по проведению сторонним исполнителем спортивных мероприятий. Его задержали сотрудники краевого УФСБ после того, как он получил часть денег. А после этого его оперативно освободили от должности.

Однако, по словам Константина Мальцева, Каретников не признает вину.

«Нам предстоит еще большой пласт работы, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Думаю, до конца 2019 года мы подойдем к окончательным результатам расследования», — сказал Мальцев.

Алексей Каретников www.instagram.com/alekseikaretnikov/

В настоящий момент бывший председатель спорткомитета находится под домашним арестом.

Дело Вадима Надвоцкого

Дело Вадима Надвоцкого, бывшего руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по краю, как мы сообщали чуть раньше, тоже все еще расследуется.

Надвоцкого, напомним, обвинили в получении взятки в 5 млн рублей за прекращение проверок предприятия. И вот теперь в СУ СКР сообщили, что он сотрудничает со следствием и признает свою вину. Надвоцкий по-прежнему находится под домашним арестом, новых эпизодов в этом деле не появилось.

«Думаю, что к осени мы выйдем на финишную прямую», — пояснил Константин Мальцев.

Вадим Надвоцкий Скрин с Youtube

Дело Федора Найдена

А вот расследование главы Каменского района Федора Найдена (временно отстраненного от должности главы) завершено и передано в суд. По данным altapress.ru, мировой судья Каменского района начала рассматривать его в декабре 2018 года, приговор еще не вынесен.

Напомним, в чем его обвиняли. Следствие пришло к выводам, что Найден, используя служебное положение, через третьих лиц потребовал от детсадов прекратить закупки хлеба у местного предпринимателя.

А затем распорядился, чтобы хлеб закупали у крестьянско-фермерского хозяйства, которое возглавляет его родственница. Обвинение ему было предъявлено в сентябре 2018 года по статье ст.169 ч.1 УК РФ — о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Последнее судебное заседание, судя по карточке дела, состоялось 14 августа.

Федор Найден. Анна Зайкова

Нас трудно чем-то удивить

По данным СУ СКР, в первом полугодии 2019 года краевой следственный комитет возбудил 132 уголовных дела по преступлениям коррупционной направленности. В суд с обвинительным заключением направлено 77 дел.

Как видим, дела эти имеют, что называется, широкую палитру. Но, наверное, после получения взятки «главным» в крае по борьбе со взяточничеством, а главным по ЖКХ в Барнауле — «отката» за право на вывоз фекальных масс нас будет трудно чем-нибудь удивить.