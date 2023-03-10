Кто виноват в смерти алтайских коров на фермах в Новосибирской области

Владельцы хозяйства обвиняют сотрудников, которые не кормили животных, воровали и обманывали, сообщает «Сибкрай.ru».

За прошедшую зиму на двух фермах в Новосибирской области погибли сотни коров. Хозяйство принадлежит барнаульской компании, которая обвиняет в случившемся персонал.

По словам представителя компании, Максима Переверзева, на ферме в селе Новые Решеты были все условия, чтобы заготовить корм для животных.

В ноябре стало известно, что пищу для коров так и не заготовили. Работники якобы пили, воровали и обманывали.

Комиссию вызывать не стали, однако уже в ноябре скот стал массово умирать от голода и жажды.

Прокурор Кочковского района выезжал на место с проверкой и узнал, что животных лишили доступа к воде и пище. Барнаульцы направили туда комиссию.

«Комиссия была в шоке от увиденного. У коров просто не было сил встать на ноги. Воду им не давали, хотя по факту что сложного — открыть кран и заполнить поилки водой?» — рассказал Максим Переверзев.

По его словам, в тот момент уволили половину штата, теперь на ферме работают всего 20 человек.

Сейчас скот в безопасности, однако за прошедшую зиму погибло около 250−300 коров, еще сотню украли. Похожая ситуация была и в Шайдурово — там погибли 73 особи.

Ранее у села Новые Решеты нашли свалку трупов крупного рогатого скота.