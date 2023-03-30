30 марта
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Происшествия

Легковушка и машина ДПС столкнулись в центре Барнаула

Легковой автомобиль и машина ДПС столкнулись на проспекте Калинина, 26/2 30 марта. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой на ГИБДД Алтайского края.

Авария с участием автомобиля ДПС
Авария с участием автомобиля ДПС
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Известно, что экипаж ДПС за рулем патрульного автомобиля Hyundai Solaris оперативно следовал по служебной необходимости.

Патруль ехал по полосе встречного движения, при этом включив проблесковые маячки и звуковой сигнал.

Машина выехала на перекресток на красный свет и столкнулась с автомобилем Toyota Corolla Fielder. Автомобиль в свою очередь ехал на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП пострадавших нет. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 14-летний житель села Ынырга Республики Алтай выехал на мотоцикле на встречную полосу и врезался в «Ниссан» вечером 28 марта.

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