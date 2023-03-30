Легковушка и машина ДПС столкнулись в центре Барнаула

Известно, что экипаж ДПС за рулем патрульного автомобиля Hyundai Solaris оперативно следовал по служебной необходимости.
Патруль ехал по полосе встречного движения, при этом включив проблесковые маячки и звуковой сигнал.
Машина выехала на перекресток на красный свет и столкнулась с автомобилем Toyota Corolla Fielder. Автомобиль в свою очередь ехал на зеленый сигнал светофора.
В результате ДТП пострадавших нет. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее 14-летний житель села Ынырга Республики Алтай выехал на мотоцикле на встречную полосу и врезался в «Ниссан» вечером 28 марта.