Легковушка и машина ДПС столкнулись в центре Барнаула

Легковой автомобиль и машина ДПС столкнулись на проспекте Калинина, 26/2 30 марта. Об этом сообщает « Инцидент Барнаул » со ссылкой на ГИБДД Алтайского края.

Известно, что экипаж ДПС за рулем патрульного автомобиля Hyundai Solaris оперативно следовал по служебной необходимости.

Патруль ехал по полосе встречного движения, при этом включив проблесковые маячки и звуковой сигнал.

Машина выехала на перекресток на красный свет и столкнулась с автомобилем Toyota Corolla Fielder. Автомобиль в свою очередь ехал на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП пострадавших нет. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 14-летний житель села Ынырга Республики Алтай выехал на мотоцикле на встречную полосу и врезался в «Ниссан» вечером 28 марта.