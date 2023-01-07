Водитель потерял управление. Машина упала на крышу перед Калманкой.
Автомобиль слетел в кювет и опрокинулся колесами вверх. О пострадавших не сообщают.
В Алтайском крае продолжает идти мокрый снег. В региональном ЦГМС уточняют, что на дорогах — сильный гололед и метели. Такая погода сохранится и под конец праздников, 8 января.
Ранее полицейские вызволили из снежного плена семейную пару, ехавшую на авто по Чуйскому тракту.
Кроме того, из-за непогоды 12 человек застряли на границе с Казахстаном. Их эвакуировали и временно разместили в Шемонаихе.
Напомним, движение для всех видов транспорта открыли на нескольких участках алтайской трассы.
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