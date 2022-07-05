5 июля
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Происшествия

Массовую гибель пчел фиксируют в пяти районах Алтайского края

Пасечники пяти районов Алтайского края жалуются на массовый мор пчел. Об этом рассказал «Банкфаксу» председатель регионального Союза пчеловодов Сергей Тастан.

Мед. Пчелы.
Мед. Пчелы.
СС0

Руководитель организации выразил мнение, что виной тому агрохимикаты, которые применяются местными фермерами на полях. Однако, причины еще предстоит установить по итогам экспертиз.

В Косихинском районе официально подтверждена гибель 90 пчелосемей, уточнил Тастан. По его словам, еще 230 пчелосемей пострадали.

Позднее аналогичные жалобы поступили сразу от пяти пасечников в Ребрихинском районе. Глава алтайского Союза пчеловодов утвердает, что в последнем случае пострадали даже люди, так как обработка полей велась в ветреную погоду, что запрещено действующими нормами.

Многочисленные сообщения о море пчел также поступали из Петропавловского и Советского районов.

Ранее сообщалось, что видео с очередным таким случаем гибели пчел показала жительница села Зеленый Дол. Женщина предполагает, что это происходит из-за химикатов.

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