Массовую гибель пчел фиксируют в пяти районах Алтайского края

Пасечники пяти районов Алтайского края жалуются на массовый мор пчел. Об этом рассказал « Банкфаксу » председатель регионального Союза пчеловодов Сергей Тастан.

Руководитель организации выразил мнение, что виной тому агрохимикаты, которые применяются местными фермерами на полях. Однако, причины еще предстоит установить по итогам экспертиз.

В Косихинском районе официально подтверждена гибель 90 пчелосемей, уточнил Тастан. По его словам, еще 230 пчелосемей пострадали.

Позднее аналогичные жалобы поступили сразу от пяти пасечников в Ребрихинском районе. Глава алтайского Союза пчеловодов утвердает, что в последнем случае пострадали даже люди, так как обработка полей велась в ветреную погоду, что запрещено действующими нормами.

Многочисленные сообщения о море пчел также поступали из Петропавловского и Советского районов.

Ранее сообщалось, что видео с очередным таким случаем гибели пчел показала жительница села Зеленый Дол. Женщина предполагает, что это происходит из-за химикатов.