Медведь-гробовщик держит в ужасе жителей сибирского села

Село Новосилиш в Новосибирской области терроризирует опасный хищник — медведь. Останки лежали в глубоких и ровных ямах, заваленные почвой, ветками и травой. Также предполагается, что медведь был не один, а с медвежатами-подростками.

Местные жители обнаружили пропажу девяти овец и выяснили, что с ними стало. Двое животных вернулись домой в крови, остальных, уже мертвых, нашли в 500 метрах от села.

От некоторых остались лишь кости, другие оказались закопаны, пишет «Знамя труда». Останки лежали в глубоких ямах, заваленные почвой, ветками и травой. Предполагается, что медведь был не один, а с медвежатами-подростками, указывает vn.ru.

Местные жители перестали ходить в лес за грибами и ягодами. Власти призвали жителей села не ходить в лес в целях собственной безопасности.

Между тем выяснилось, что "залетный косолапый" обитает в заказнике неподалеку. А к селу выходит за добычей.

Ранее хитрый медведь шустро сбежал из самолета, рейс задержали. При этом молодые медведи-скакуны радостно гоняли по федеральной трассе. Также сотрудники алтайского заповедника повстречались с медведем на таежной тропе.

Также медведь пришел в российский поселок и по-хозяйски занял один из домов.

Уточняется, что дом заброшенный. Однако в соседних строениях проживают люди. Они, естественно, обеспокоены таким "соседством".

Сельчане уже два раза пытались выпроводить животное обратно в лес, но медведь возвращается.