Сексуально озабоченного барнаульца осудили за дерзкое нападение на девушку

В Барнауле вынесли приговор 23-летнему местному жителю, который в новогоднюю ночь напал на молодую девушку.

Молодой человек напал на молодую девушку рядом с торговым центром и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, а потом скрылся.

В момент преступления он специально надел балаклаву и перчатки, а после скрыл свои биологические следы.

«Через две недели сотрудникам правоохранительных органов удалось установить его личность. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против половой свободы», — сообщили следователи.

Свою вину парень признал. Теперь он отправится в колонию общего режима на 5,5 лет.