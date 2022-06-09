9 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Сексуально озабоченного барнаульца осудили за дерзкое нападение на девушку

В Барнауле вынесли приговор 23-летнему местному жителю, который в новогоднюю ночь напал на молодую девушку.

Насилие. Женщина.
Насилие. Женщина.
CC0

Молодой человек напал на молодую девушку рядом с торговым центром и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, а потом скрылся.

В момент преступления он специально надел балаклаву и перчатки, а после скрыл свои биологические следы.

«Через две недели сотрудникам правоохранительных органов удалось установить его личность. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против половой свободы», — сообщили следователи.

Свою вину парень признал. Теперь он отправится в колонию общего режима на 5,5 лет.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость