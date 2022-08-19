20 августа
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Происшествия

Мужчина убил друга своей сестры и скрывался больше 20 лет

В Иркутске раскрыли уголовное дело об убийстве, совершенном в 2001 году. Обвинение предъявили 42-летнему мужчине, который все это время скрывался в Краснодаре под вымышленным именем, сообщает irccity.ru.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
CC0

Убийство произошло в 2001 году. По версии следствия, подозреваемый поссорился с другом своей двоюродной сестры. Будучи пьяным, он выстрелил из пистолета ТТ ему в голову.

От полученного ранения мужчина скончался на месте. Тело нашли в заброшенном подземном гараже. Там же, предположительно, было совершено преступление.

Задержать злоумышленника сразу не получилось: он подделал паспорт гражданина РФ и уехал в Краснодар. Там под вымышленными данными скрывался до настоящего времени.

Личность подозреваемого установили спустя 21 год, в августе 2022-го. Его этапировали из Краснодара в Иркутск. Предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Злоумышленнику грозит от 6−15 лет лишения свободы. По ходатайству следствия суд заключил его под стражу.

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