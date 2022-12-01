Мужчина выкинул двух несовершеннолетних детей из окна своего дома

В Республике Тыва суд признал местного жителя Кызыла виновным за выброс двух своих детей из окна многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Установлено, что ночью 30 октября 2021 года дети не давали мужчине смотреть телевизор и не реагировали на его замечания.

Подсудимый скинул каждого ребенка поочередно из открытого окна на восьмом этаже. Девочка 9 лет погибла на месте, 14 лет скончалась в больнице.

Свою вину в ходе следствия мужчина не признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с ограничением свободы на срок два года. Отбывать наказание он будет первые 5 лет в тюрьме, остальные — в исправительном учреждении строгого режима.

Пока приговор не вступил в силу.

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