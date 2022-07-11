11 июля
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Происшествия

На Алтае двое строителей, торопясь на свидание, угнали автомобиль и разбили его

На Манжероке двое жителей Новосибирской области устроили ДТП на угнанном авто. Об этом сообщает «Новости Горного Алтая» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Алтай.

Угнанный автомобиль
Угнанный автомобиль
МВД по Республике Алтай

32-летний и 34-летний новосибирцы, ранее судимые, работали на строительной точке. В один из дней они устроили «пиршенство», на котором распивали алкоголь.

У одного из молодых людей возникло срочное желание отправиться на свидание в Новосибирскую область. Поймать попутку не удалось, поэтому мужчины решились на «поступок».

Обнаружив ВАЗ-2121, они проникли в салон, затем откатили с места стоянки и попытались завести, но и их постигла неудача. Захватив с собой аккумулятор, молодые строители отправились на новые поиски.

В скором времени мужчины снова нашли незакрытый автомобиль аналогичной марки. На ней они попали в ДТП, с места происшествия скрылись — отметили в полиции.

Правоохранители разыскали угонщиков, в содеянном оба сознались.

Ранее в Табунском районе произошло серьезное ДТП. Пострадали четыре человека, среди них — трое детей.

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