На сотрудника сибирского института завели еще одно уголовное дело

В отношении заведующего лабораторией Новосибирского Института теплофизики СО РАН Олега Кабова завели второе уголовное дело. Его подозревают в отмывании свыше 3 млн рублей через сделки с ценными бумагами. Об этом сообщают ТАСС в правоохранительных органах.

Первое уголовное дело завели осенью. Заведующего обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

По информации следствия, было похищено более 26 млн рублей, предусмотренных на исследования по гранту.

Часть этих средств — около 3 млн рублей — подозреваемый положил на брокерский счет одного из коммерческих банков и затем получил проценты от сделок с ценными бумагами.

Кабова в октябре заключили под стражу, а затем отправили под домашний арест.

По словам собеседника агентства, в отношении заведующего возбудили уголовное дело по статье 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств»).

Напомним, директора барнаульского «Жилфонда» подозревают в хищении денег.