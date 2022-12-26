На сотрудника сибирского института завели еще одно уголовное дело

Первое уголовное дело завели осенью. Заведующего обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.
По информации следствия, было похищено более 26 млн рублей, предусмотренных на исследования по гранту.
Часть этих средств — около 3 млн рублей — подозреваемый положил на брокерский счет одного из коммерческих банков и затем получил проценты от сделок с ценными бумагами.
Кабова в октябре заключили под стражу, а затем отправили под домашний арест.
По словам собеседника агентства, в отношении заведующего возбудили уголовное дело по статье 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств»).
Напомним, директора барнаульского «Жилфонда» подозревают в хищении денег.
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