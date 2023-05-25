Нашли мертвым медведя, который пытался вытащить из Lexus людей

На трассе водители нашли мертвым медведя, который накануне атаковал сбивший его Lexus в Хабаровском крае, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Косолапый лежал в крови с поврежденной пастью. Травмы, которые получил медведь при столкновении с внедорожником, оказались тяжелыми.

И он сильно поранился, когда пытался расправиться с автомобилем, указывает Газета.Ru. Медведь последние силы потратил на разборки с авто — разворотил переднюю часть.

Мужчина и женщина, сидевшие внутри машины, не пострадали — сработали подушки, да и лобовое мишке разбить не удалось.

Косолапый внезапно выскочил на трассу и угодил под колеса автомобиля с "подбросом" на капот. После случившегося медведь упал с капота, потом стал догонять Lexus.

И уже сам забрался на капот автомобиля, стал рвать его зубами, оторвал кусок. Попутно разбил стекло, перекусил стойку. И попытался вытащить людей из машины.

Также медведь пришел в российский поселок и по-хозяйски занял один из домов.

Ранее сибирские рыбаки случайно спасли лося, за которым гнался медведь. Косолапый целеустремленно гнался за добычей. У лося же выбор был невелик: остаться с медведем наедине или идти к не менее страшному автомобилю. Лось выбрал второе и не прогадал.

Животное пробежало мимо машины, а вот мишка струсил. Рыбаки запустили двигатель, чтобы машина была более устрашающей для хищника.