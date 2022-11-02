2 ноября
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Происшествия

Нашли погибшей. В Алтайском крае двое мужчин истязали девушку на глазах у детей, а затем выбросили на мороз

Жуткое убийство произошло в Алейске в конце 2021 года. Девушку мучили на протяжении семи часов, утром ее труп нашли у дома.

Кулак. Удар.
Кулак. Удар.
pixabay.com.

Как сообщает телеграм-канал объединенной пресс-службы судов края, двое пьяных мужчин сначала избили девушку, затем принудили к действиям сексуального характера на глазах у детей и под запись — видео они разослали знакомым.

После многочасовой пытки они выбросили девушку без сознания без верхней одежды и обуви на мороз.

Алейский городской суд приговорил одного мужчину к 9 годам колонии строгого режима, второго — к 6 годам 6 месяцам колонии общего режима.

Также суд взыскал 400 тыс и 100 тыс рублей с каждого осужденного за моральный вред матери убитой.

Ранее в жительница Барнаула отсудила у такси полмиллиона рублей за обезображенное лицо.

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