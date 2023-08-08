8 августа
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Происшествия

Насмерть завалило сыром владельца сыроварни

Владельца сыроварни Джакомо Кьяппарини насмерть завалило сыром.

Сыр.
Сыр.
СС0

ЧП случилось в Италии.

На мужчину на складе предприятия упал стеллаж с тысячами головок сыра, пишет РИА Новости.

Владелец сыроварни пропал без вести вечером два дня назад, указывает bfm.ru. Впоследствии выяснилось, что на него упало 25 тыс. головок сыра.

Ранее сообщалось, зачем знаменитый сыродел из Италии приезжал в Новоалтайск и что его там удивило. Между тем на Алтае начали выпускать уникальный продукт из сыра с плесенью и испанского шоколада. «Логовская сыроварня» в Первомайском районе в начале февраля запустило производство шоколадных трюфелей с сыром. Предприятие при участии кондитеров разработало рецептуру и планирует реализовать продукт не только через магазины, но и кафейнях и ресторанах.

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