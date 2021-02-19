«Не менее 13 колотых ран»: стала известна причина смерти девочки в Советской ЦРБ

В громком деле о гибели двухлетней девочки в Советской ЦРБ появились новые подробности. Мама ребенка Региона Голошубова рассказала ЯСИА о результатах судебно-медицинской экспертизы, которые повергли ее в шок.

5 февраля эксперты установили истинную причину смерти ребенка. Это оказалась не остановка сердца, а множественные перфорации грудной клетки с повреждением левого и правого легкого при катетеризации подключичной вены, множественные колотые раны в левой и правой области груди, множественные повреждения левого легкого с кровоизлиянием.

«Согласно экспертизе, телесные повреждения причинены в результате не менее 13 колотых ран, незадолго до наступления смерти», — рассказала Регина Голошубова.

Также эти травмы привели к левостороннему гемопневмотораксу и правостороннему гемотораксу. То есть легкие малышки заполнились кровью из-за кровотечения сосудов.

По словам Голошубовой, судмедэксперт исключил термический ожог (с которым ребенок и поступил в больницу) как возможную причину смерти или причину ухудшения здоровья.

Сам ожог оценили как легкий вред здоровью.

«Нам сообщили, что в ходе расследования, скорее всего статья 109. ч 2 будет переквалифицирована — слишком много ошибок было допущено врачами во время манипуляций. Оказывается, по медицинским протоколам катетер не вставляется в левую часть грудины. А там выявлено 11 колотых ран и еще две — в правом легком», — добавила женщина.

Родители погибшей девочки. Скриншот сюжета программы vesti22. tv

Также, по ее словам, у следствия много вопросов к больнице, например, кто дал указание врачам ставить катетер ребенку, учитывая, что они не были специалистами по ожогам.

В ходе расследования уголовного дела, по словам собеседницы, выяснилось, что идентичный случай произошел в этой же ЦРБ осенью прошлого года, когда ребенку проткнули легкое катетером.

«Следователь заверил нас, что будет добиваться отстранения врачей от работы, ведь есть судебно-медицинская экспертиза, которая не оставляет сомнений. 13 колотых ран», — говорит Регина Голошубова.

Ранее краевой минздрав заявял, что лечение было согласовано.

Заместитель министра здравоохранения Алтайского края Владимир Лещенко по поручению губернатора края Виктора Томенко съездил на место и оценил работу Советской ЦРБ.

Он нашел проблемы в работе поликлиники, что связано с ограничениями в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и дефицитом специалистов. В остальном пациенты оказались довольны медицинским обслуживанием.

При этом практически сразу после рассказа убитой горем матери в сети появилась петиция в поддержку врача больницы. После обнародования информации о трагедии доктора якобы начали травить в интернете.

Автор обращения уверен, что врач, «проводивший „вслепую“ манипуляции, не был обезопасен от осложнений, прописанных в медицинской литературе».