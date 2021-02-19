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19 февраля 3°C
Происшествия

«Не менее 13 колотых ран»: стала известна причина смерти девочки в Советской ЦРБ

В громком деле о гибели двухлетней девочки в Советской ЦРБ появились новые подробности. Мама ребенка Региона Голошубова рассказала ЯСИА о результатах судебно-медицинской экспертизы, которые повергли ее в шок.

Советская ЦРБ.
Советская ЦРБ.
Скриншот сюжета программы vesti22.tv

5 февраля эксперты установили истинную причину смерти ребенка. Это оказалась не остановка сердца, а множественные перфорации грудной клетки с повреждением левого и правого легкого при катетеризации подключичной вены, множественные колотые раны в левой и правой области груди, множественные повреждения левого легкого с кровоизлиянием.

«Согласно экспертизе, телесные повреждения причинены в результате не менее 13 колотых ран, незадолго до наступления смерти», — рассказала Регина Голошубова.

Также эти травмы привели к левостороннему гемопневмотораксу и правостороннему гемотораксу. То есть легкие малышки заполнились кровью из-за кровотечения сосудов.

По словам Голошубовой, судмедэксперт исключил термический ожог (с которым ребенок и поступил в больницу) как возможную причину смерти или причину ухудшения здоровья.

Сам ожог оценили как легкий вред здоровью.

«Нам сообщили, что в ходе расследования, скорее всего статья 109. ч 2 будет переквалифицирована — слишком много ошибок было допущено врачами во время манипуляций. Оказывается, по медицинским протоколам катетер не вставляется в левую часть грудины. А там выявлено 11 колотых ран и еще две — в правом легком», — добавила женщина.

Родители погибшей девочки.
Родители погибшей девочки.
Скриншот сюжета программы vesti22. tv

Также, по ее словам, у следствия много вопросов к больнице, например, кто дал указание врачам ставить катетер ребенку, учитывая, что они не были специалистами по ожогам.

В ходе расследования уголовного дела, по словам собеседницы, выяснилось, что идентичный случай произошел в этой же ЦРБ осенью прошлого года, когда ребенку проткнули легкое катетером.

«Следователь заверил нас, что будет добиваться отстранения врачей от работы, ведь есть судебно-медицинская экспертиза, которая не оставляет сомнений. 13 колотых ран», — говорит Регина Голошубова.

Алтайский СК заявил об уголовном деле после смерти девочки от прокола легкого
Происшествия

Ранее краевой минздрав заявял, что лечение было согласовано.

Заместитель министра здравоохранения Алтайского края Владимир Лещенко по поручению губернатора края Виктора Томенко съездил на место и оценил работу Советской ЦРБ.

Он нашел проблемы в работе поликлиники, что связано с ограничениями в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и дефицитом специалистов. В остальном пациенты оказались довольны медицинским обслуживанием.

При этом практически сразу после рассказа убитой горем матери в сети появилась петиция в поддержку врача больницы. После обнародования информации о трагедии доктора якобы начали травить в интернете.

Автор обращения уверен, что врач, «проводивший „вслепую“ манипуляции, не был обезопасен от осложнений, прописанных в медицинской литературе».

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