2 мая
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Происшествия

Неизвестные подорвали опору ЛЭП в Ленобласти. Взрывотехники нашли рядом СВУ

Взрывчатку для подрыва опоры ЛЭП в Гатчинском районе Ленобласти привели в действие с помощью электродетонатора с таймером, сообщает SHOT.

В Алтайском крае мужчины спилили бензопилой несколько опор ЛЭП.
В Алтайском крае мужчины спилили бензопилой несколько опор ЛЭП.
ГУ МВД по Алтайскому краю

Прибывшие на место ЧП взрывотехники выяснили, что это было самодельное взрывное устройство (СВУ). На соседней опоре обнаружили еще два несработавших СВУ. Оба были обезврежены взрывотехниками, пишет LIFE.

Ориентировки предполагаемых преступников разослали по Санкт-Петербургу и Москве. На месте работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры.

Ранее за автобусной остановкой в Сибири нашли боевые гранаты. Неизвестные оставили две гранаты РГД-5, две гранаты Ф-1, а также четыре взрывателя УЗРГМ-2 и пять капсюль-детонаторов КД-8Б. Также дети нашли боевую гранату и взорвали ее около магазина.

Также сейф с тротилом и гранатами нашли в питерской квартире. Прибывшие взрывотехники увезли на спецтранспорте с места происшествия тротил и гранаты на полигон.

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