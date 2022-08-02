Оторвало пальцы в поющих фонтанах шестилетнему мальчику

Шестилетний мальчик получил серьезные травмы при посещении поющих фонтанов в парке Казани.

Ребенку оторвало три пальца на ноге, один пришлось ампутировать, два пальца хирурги смогли пришить.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», передает RT.

По предварительным данным, семья мальчика приехала в Казань из Свердловской области.

С другими детьми он бегал по площадке, а затем упал с криками. В мэрии города заявили о готовности оказать семье ребенка помощь в лечении, пишет bfm.ru.

Детали ЧП пока не ясны — камеры наблюдения не помогли, родители ничего не успели заметить.

Ранее следователи отозвали претензии к барнаульскому детсаду, чей воспитанник получил травму на карусели.