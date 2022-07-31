Отправили в нокаут. Веселый вечер на барнаульской улице едва не закончился трагедией

Вечером 30 июля в Барнауле на пр. Комсомольском рядом с парком «Изумрудный» прямо на дороге произошла драка.

Видео происшествия выложил Инцидент Барнаул.

Как сообщают очевидцы, на дороге начали выяснять отношения двое пьяных мужчин. В дело вмешались посторонние.

«Пассажиры одного из автомобиля, которому они мешали проехать, попытались успокоить буйных мужчин, а затем нанесли каждому из них по удару, отправив мужчин в нокаут. При этом один из мужчин при падении сильно ударился головой об асфальт и около двух минут пролежал без сознания», — говорят свидетели.

На место были вызваны сотрудники полиции и «скорой помощи». По счастью, мужчинам не потребовалась медпомощь — они пришли в себя и отправились домой.

Напомним, подобная пьяная драка случилась в июля 2020 года около «Старого базара». Тогда все закончилось трагедией — 40-летний мужчина, пытавшийся разнять дерущихся, получил удар, от которого скончался.

Ранее в Томске поймали мужчину, который изготовил и взорвал бомбу.