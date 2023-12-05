Перепутал с лекарством: пенсионер умер после того, как выпил жидкость для снятия лака

Пенсионер из Москвы перепутал лекарство с жидкостью для снятия лака и умер, сообщает Shot.

Известно, что 65-летний мужчина каждый день принимал ряд лекарств, потому что недавно перенес два инсульта. При этом у него была хроническая аритмия.

Супруга рассказала, что пенсионер перепутал пузырек от медикаментов с жидкостью для снятия лака и случайно глотнул последнюю.

Ему резко стало плохо. Медики боролись за жизнь москвича около недели, но спасти не смогли: он умер от токсического действия разъедающих веществ.

На данный момент полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в российской квартире сгорела гирлянда.