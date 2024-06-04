В Приморье полиция остановила поезд дальнего следования Владивосток — Москва после поступления информации о минировании.

Состав сделал вынужденную остановку на станции Ружино, указывает ТАСС. В полиции уточнили — сообщение с угрозой поступило на почту.

На месте работает следственно-оперативная группа, кинологи. Пока подозрительных предметов обнаружено не было, указывает «Росбалт».

Факт

Расстояние от Владивостока до станции составляет 360 км.

Ранее летевший в Анталью лайнер экстренно приземлился в Оренбурге без сигнала "срочность". А российский ледокол подал сигнал SOS. Судно подало сигнал SOS из района западного побережья.

Впоследствии выяснилось, что российский ледокол «Тор» по ошибке подал сигнал бедствия после сбоя в оборудовании во время шторма. Судно и экипаж в порядке, ледокол продолжает движение по маршруту.

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