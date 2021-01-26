Предприниматель на Алтае за аферу на 18 млн рублей получил штраф на 100 тысяч

По данным ведомства, весной 2017 года предприниматель с целью уменьшения налогооблагаемой базы возглавляемого им ООО изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств на общую сумму более 18 млн рублей.
Своими действиями обвиняемый нарушил установленный порядок осуществления экономической деятельности, а также общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов.
Свою вину мужчина признал полностью. Суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть месяцев и выплате штрафа на общую сумму 100 тысяч рублей.