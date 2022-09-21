Прострелил голову таксисту россиянин и угнал машину

Угонщик впоследствии попал в ДТП.
Следователи сообщили, что водитель такси перестал выходить на связь с родственниками.
Вскоре правоохранители нашли машину со следами крови в салоне автомобиля. А в лесополосе неподалеку обнаружили и труп таксиста со следами огнестрельных ранений в голову, пишет Газета.Ru.
Вскоре следователи задержали жителя Ростова-на-Дону, который на допросе рассказал, что застрелил такчиста и угнал автомобиль. Но не справился с управлением и съехал в кювет.
Также мужчина признался — тело убитого спрятал в кустах.
Ведется разбирательство.
Ранее в Барнауле неизвестные напали на таксиста и перерезали ему горло.
Группу нападавших задержали по горячим следам. Таксист призвал коллег быть осторожнее и не брать подозрительных пассажиров.