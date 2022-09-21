22 сентября
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Происшествия

Прострелил голову таксисту россиянин и угнал машину

В Воронежской области мужчина застрелил водителя такси, чтобы угнать его автомобиль, сообщает региональный СКР.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Угонщик впоследствии попал в ДТП.

Следователи сообщили, что водитель такси перестал выходить на связь с родственниками.

Вскоре правоохранители нашли машину со следами крови в салоне автомобиля. А в лесополосе неподалеку обнаружили и труп таксиста со следами огнестрельных ранений в голову, пишет Газета.Ru.

Вскоре следователи задержали жителя Ростова-на-Дону, который на допросе рассказал, что застрелил такчиста и угнал автомобиль. Но не справился с управлением и съехал в кювет.

Также мужчина признался — тело убитого спрятал в кустах.

Ведется разбирательство.

Ранее в Барнауле неизвестные напали на таксиста и перерезали ему горло.

Группу нападавших задержали по горячим следам. Таксист призвал коллег быть осторожнее и не брать подозрительных пассажиров.

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