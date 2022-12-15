Пьяному сибиряку не понравилась работа массажных салонов и он вызвал группу захвата

Местный житель выпил и позвонил в диспетчерскую службу мэрии и УФСБ по региону.
Информацию диспетчер передал полиции, и следственно-оперативная группа выехала на место предполагаемого теракта.
Позже стало ясно, что сообщение мужчины не подтвердилось, и никаких заложников в массажных салонах не было.
Салоны не пострадали, а мужчину обвинили по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).
Суд признал его виновным и назначил три года лишения свободы условно.
Вину фигурант признал частично. В свою защиту он сказал, что был в массажных салонах и захотел, чтобы их закрыли.
Мужчине также придется компенсировать материальный ущерб на 790 рублей 90 копеек в пользу УМВД по Омской области и 3 тыс. 149 рублей 22 копейки — УМВД по городу Омску. Приговор уже вступил в законную силу.
Ранее в отношении бывшего генерала Росгвардии возбудили уголовное дело.
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