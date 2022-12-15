Пьяному сибиряку не понравилась работа массажных салонов и он вызвал группу захвата

В феврале этого года мужчина сообщил о захвате заложников в массажных салонах Омска. Так он решил поспособствовать их закрытию, пишет ngs55.ru.

Местный житель выпил и позвонил в диспетчерскую службу мэрии и УФСБ по региону.

Информацию диспетчер передал полиции, и следственно-оперативная группа выехала на место предполагаемого теракта.

Позже стало ясно, что сообщение мужчины не подтвердилось, и никаких заложников в массажных салонах не было.

Салоны не пострадали, а мужчину обвинили по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Суд признал его виновным и назначил три года лишения свободы условно.

Вину фигурант признал частично. В свою защиту он сказал, что был в массажных салонах и захотел, чтобы их закрыли.

Мужчине также придется компенсировать материальный ущерб на 790 рублей 90 копеек в пользу УМВД по Омской области и 3 тыс. 149 рублей 22 копейки — УМВД по городу Омску. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее в отношении бывшего генерала Росгвардии возбудили уголовное дело.