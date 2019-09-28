Известного актера Максима Аверина оштрафовали на 500 рублей за хулиганство на борту самолета Барнаул — Москва.

Артист, возвращаясь с гастролей, в салоне лайнера «Аэрофлота» вступил в перепалку с членами экипажа и позволил себе матерную речь.

Максим Аверин. altairegion22.ru

Во время полета директор артиста Николай Коренев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял бортпроводников и не реагировал на замечания с их стороны. В конфликте поучаствовал и сам артист.

По словам замначальника пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот» Веры Абаниной, пассажиры грубо нарушали правила поведения на борту и общественный порядок, нецензурно выражались и оскорбляли бортпроводников.

То есть — мешали нормальной работе экипажа и создавали сильный дискомфорт для других пассажиров.

Уже в Шереметьево экипаж пояснил правоохранителям, что два пассажира, один из которых, предположительно, был пьян, безадресно выражались нецензурной бранью.

В СМИ Аверина уже прозвали «Аверин-Черный».

Панкратов-Черный

В апреле артиста сняли с рейса Барнаул — Москва авиакомпании «Аэрофлот» с признаками алкогольного опьянения.

Александр Панкратов-Черный. altairegion22.ru

Однако сам Панкратов-Черный заявил, что был трезв, как стеклышко и просто попросил «100 грамм водочки и бутылочку минералочки», что допустимо в бизнес-классе.

Александр Панкратов-Черный,

народный артист России:

Подошла стюардесса, я заказал ей салатик, сто грамм водочки и бутылочку минералочки без газа — в бизнес-классе это позволительно. Она сказала: «Хорошо». Потом подошёл мальчик и заявил, что я неадекватно себя веду. Мы ему говорим: «В чём дело?», а он мне заявляет, что я пьяный! А я трезвый, как стёклышко. Мы с Татьяной Эдуардовной после спектакля сразу поехали в номер, взяли чемоданы и в аэропорт. Я даже друзьям не сказал, что в городе. Потому что провожали бы, обязательно на дорожку бы выпили, это же моя родина.

Артист просил увидеться с командиром экипажа, но стюард сказал, что ему нечего делать в кабине пилота. Тогда Панкратов-Черный отодвинул шторку, отгораживающую бизнес-класс, и обратился к пассажирам с извинениями. Потом пришли двое полицейских и ему пришлось взять чемодан и покинуть салон самолета.

В отношении Александра Панкратова-Черного возбудили административное дело по статье «Мелкое хулиганство». <Она предусматривает штраф от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток>.

Убойная сила

Российского бойца ММА, тяжеловеса Александра Емельяненко приговорили к штрафу 700 рублей за пьяный дебош, устроенный в салоне самолета авиакомпании «Аэрофлот».

Проблемы начались еще в самолете, следовавшем из Москвы в Барнаул в декабре 2012 года.

Александр Емельяненко. emelyanenko.com

При полете на «гастроль» в Барнаул боец перебрал спиртного и устроил дебош в самолете — громко разговаривал, приставал к пассажирам, провоцировал их на драку, не реагировал на замечания бортпроводников, требовал спиртное, выражался нецензурной бранью, курил в самолете.

Из-за того, что боец Емельяненко себя «плохо» вел на борту самолёта авиакомпании «Аэрофлот» (курил, пил, приставал к бортпроводницам), руководством авиаперевозчика было принято решение не сажать «провинившегося спортсмена» на самолет, выполнявший рейс Барнаул — Москва.

Емельяненко предложили приобрести билет на самолет другой авиакомпании. Однако строптивый боец взял такси и уехал в неизвестном направлении. По всей вероятности, в новосибирский аэропорт «Толмачёво». Так закончилась «гастроль» известного спортсмена в Барнауле.

Дебош в самолете Емельяненко-младший так прокомментировал: «Это выдумали. Я когда почитал… Если бы я кого-то побил, то со мной была бы примерно та же история, что с Валуевым. На него написали заявление и на протяжении долгих лет пытались заработать. Люди бы не упустили случая. Если бы это было в аэропорту при сотрудниках милиции, при том, что я был, как они говорят, в нетрезвом состоянии, при всяких кляузах диспетчеров, я бы сейчас судился и как-то бы отвечал».

После поездки в Барнаул компания М-1 Global разорвала с Александром Емельяненко контракт.

Именно из-за этого случая российские авиакомпании подняли вопрос о создании так называемых «черных списков» авиапассажиров.

И любопытно — все случаи произошли в салонах самолетов «Аэрофлота».