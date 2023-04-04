4 апреля
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Происшествия

Россиянин упал с 19-го этажа на внедорожник и стал петь песни

В Воронеже мужчина упал с 19-го этажа на припаркованный под окнами Nissan X-Trail, сообщает Telegram-канал Shot.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

Он остался жив.

Мужчина распивал спиртное дома и по неизвестной причине выпал из окна. Он пролетел 60 метров, приземлился на внедорожник.

Прибывшие спасатели вытащили его из покореженной машины. А потом тот встал и самостоятельно дошел до скорой помощи.

По пути в больницу он пел песню медикам — «Любовь, похожая на сон», указывает Газета.Ru. Состояние мужчины удовлетворительное, узнала Lenta.ru.

Ранее мужчина выпал из окна железнодорожного вокзала в Сибири. А бийчанин выпал из окна шестого этажа. Мужчина приземлился на козырек входа в подъезд и остался жив, но получил множество переломов, в том числе спины.

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