24 января
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Происшествия

Россиянка отдала минипига в добрые руки, а новые хозяева зажарили его

В Костроме женщина обвинила пару в том, что они сделали из ее минипига шашлык, сообщает Kostroma.today.

Подросшие мини-пиги. Барнаульский зоопарк, март 2018 года.
Подросшие мини-пиги. Барнаульский зоопарк, март 2018 года.
vk.com/zoo_22

Женщина разместила объявление в сети, чтобы отдать минипига в добрые руки. Дело в том, что она не могла содержать животное из-за переезда в другой город.

На предложение россиянки откликнулась местная жительница и забрала питомца.

На следующий день женщина вспомнила, что забыла у новых хозяев шарф. Она приехала к мужчине и женщине и увидела, что те жарят шашлык. А ее бывшего питомца нигде не было, пишет Газета.Ru.

Пара заявила, что минипиг сбежал, а шашлык они жарят якобы из крупной свинины.

После случившегося женщина написала заявление в полицию и заявила, что мужчина и женщина сделали шашлык из ее маленькой свинки.

Ранее алтайские полицейские по следам от копытцев вышли на похитителя двух поросят. Между тем в Алтайском крае заприметили толпу симпатичных кабанчиков.

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