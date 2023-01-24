Россиянка отдала минипига в добрые руки, а новые хозяева зажарили его

Женщина разместила объявление в сети, чтобы отдать минипига в добрые руки. Дело в том, что она не могла содержать животное из-за переезда в другой город.
На предложение россиянки откликнулась местная жительница и забрала питомца.
На следующий день женщина вспомнила, что забыла у новых хозяев шарф. Она приехала к мужчине и женщине и увидела, что те жарят шашлык. А ее бывшего питомца нигде не было, пишет Газета.Ru.
Пара заявила, что минипиг сбежал, а шашлык они жарят якобы из крупной свинины.
После случившегося женщина написала заявление в полицию и заявила, что мужчина и женщина сделали шашлык из ее маленькой свинки.
Ранее алтайские полицейские по следам от копытцев вышли на похитителя двух поросят. Между тем в Алтайском крае заприметили толпу симпатичных кабанчиков.
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