Российский полицейский заставил мужчину сгрызть телефон

Двое полицейских навестили в больнице избитого одним из них мужчину и заставили его сломать собственный телефон, сообщает Baza.

Мужчина попал в клинику после того, как участковый несколько раз ударил его по голове и ногам. Потерпевший пожаловался на действия сотрудника МВД.

Узнав о жалобе, правоохранители заставили мужчину грызть телефон, пока тот не сломается.

В итоге полицейские стали фигурантами уголовного дела, указывает Газета.Ru

Это случилось в Великом Устюге.

Ранее пьяный россиянин напал на полицейского с ножом, а он выстрелил ему в живот. Подозреваемый начал угрожать сотрудникам правоохранительных органов, а затем набросился на одного из них с ножом. Сотрудник предупредил мужчину, что может применить табельное оружие.

Но мужчина не отреагировал и продолжил нападение. В результате один из полицейских выстрелил ему в правое предплечье и живот.