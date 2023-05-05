5 мая
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Происшествия

Российский полицейский заставил мужчину сгрызть телефон

Двое полицейских навестили в больнице избитого одним из них мужчину и заставили его сломать собственный телефон, сообщает Baza.

Смартфон.
Смартфон.
unsplash.com

Мужчина попал в клинику после того, как участковый несколько раз ударил его по голове и ногам. Потерпевший пожаловался на действия сотрудника МВД.

Узнав о жалобе, правоохранители заставили мужчину грызть телефон, пока тот не сломается.

В итоге полицейские стали фигурантами уголовного дела, указывает Газета.Ru

Это случилось в Великом Устюге.

Ранее пьяный россиянин напал на полицейского с ножом, а он выстрелил ему в живот. Подозреваемый начал угрожать сотрудникам правоохранительных органов, а затем набросился на одного из них с ножом. Сотрудник предупредил мужчину, что может применить табельное оружие.

Но мужчина не отреагировал и продолжил нападение. В результате один из полицейских выстрелил ему в правое предплечье и живот.

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