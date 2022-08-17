18 августа
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Происшествия

Сибирячка избила до смерти знакомую, пытаясь заставить ее уйти из гостей

В Кемеровской области следователи завершили расследование уголовного дела против 35-летней местной жительницы, которая до смерти избила свою подругу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Женский кулак.
Женский кулак.
СС0

По версии следствия, женщина встретила свою знакомую в магазине и предложила ей заглянуть в гости и выпить.

Во время посиделок за бутылкой спиртного, между ними возник конфликт. Хозяйка потребовала от гостьи покинуть ее жилище. Однако, та заявила, что она вначале выпьет, а потом пойдет.

Обвиняемая разозлилась и стала избивать гостью по голове, вытолкав из дома. При этом потерпевшая, падая, ударялась лицом об пол.

Избитая женщина смогла дойти домой, где ей стало плохо. Ее сожитель вызвал медиков, которые забрали женщину в больницу. Там она вскоре и умерла от полученных травм.

Обвиняемая отказалась сотрудничать со следствием и потребовала участия в суде присяжных заседателей.

Против женщины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Ей грозит до 15 лет колонии.

Ранее пьяный сибиряк зарезал свою малолетнюю дочку и бывшую жену.

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