Следователи инициировали проверку ЧП на Бийской ТЭЦ

Следственный комитет начал проверку обстоятельств аварии на Бийской ТЭЦ , где тяжело пострадали двое работников компании СГК. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

ЧП произошло в котельном цеху АО «Бийскэнерго» во время подготовки резервного оборудования к запуску. Загорелась угольная пыль.

Два сотрудника организации 33-х и 25 лет получили термические ожоги тела. Пострадавшие находятся в реанимации.

«В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также проверить в действиях должностных лиц энергетической организации, отвечающих за технику безопасности на производстве, наличие признаков преступления предусмотренного ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда)», — говорится в сообщении СК.

Работа станции стабильная, угрозы теплоснабжению нет, заверяют в СГК.