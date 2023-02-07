СМИ рассказали о судьбе детей убитой и спрятанной на крыше матери

Между тем стало известно, что родной брат погибшей сейчас собирает документы на опеку детей — мальчика и девочки. Они сейчас проживают у дяди, пишет «КП — Барнаул».
Региональный Следком намерен в ближайшие два месяца передать материалы дела в суд первой инстанции, указывает «Толк».
Что произошло
Елену Падун убили в ночь с 4 на 5 января после очередной ссоры. Муж в ходе ссоры из-за квартиры задушил жену и спрятал ее тело на крыше дома.
Он пытался представить все так, женщина пропала без вести. Ее искали волонтеры и полицейские. Последние нашли ее мертвой.
Обвиняемый отказался от дачи показаний. Вину он не признал.
<Пара была в разводе. Бывшие супруги жили в одной квартире, так как они не могли разрешить квартирный вопрос.>
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