СМИ рассказали о судьбе детей убитой и спрятанной на крыше матери

Продолжается расследование уголовного дела по факту убийства молодой женщины в Барнауле. В содеянном признался ее бывший муж Константин Падун — он задушил жену во время ссоры, а после спрятал тело на крыше дома.

Между тем стало известно, что родной брат погибшей сейчас собирает документы на опеку детей — мальчика и девочки. Они сейчас проживают у дяди, пишет «КП — Барнаул».

Региональный Следком намерен в ближайшие два месяца передать материалы дела в суд первой инстанции, указывает «Толк».

Что произошло

Елену Падун убили в ночь с 4 на 5 января после очередной ссоры. Муж в ходе ссоры из-за квартиры задушил жену и спрятал ее тело на крыше дома.

Он пытался представить все так, женщина пропала без вести. Ее искали волонтеры и полицейские. Последние нашли ее мертвой.

Обвиняемый отказался от дачи показаний. Вину он не признал.

<Пара была в разводе. Бывшие супруги жили в одной квартире, так как они не могли разрешить квартирный вопрос.>