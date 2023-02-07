7 февраля
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Происшествия

СМИ рассказали о судьбе детей убитой и спрятанной на крыше матери

Продолжается расследование уголовного дела по факту убийства молодой женщины в Барнауле. В содеянном признался ее бывший муж Константин Падун — он задушил жену во время ссоры, а после спрятал тело на крыше дома.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

Между тем стало известно, что родной брат погибшей сейчас собирает документы на опеку детей — мальчика и девочки. Они сейчас проживают у дяди, пишет «КП — Барнаул».

Региональный Следком намерен в ближайшие два месяца передать материалы дела в суд первой инстанции, указывает «Толк».

Что произошло

Елену Падун убили в ночь с 4 на 5 января после очередной ссоры. Муж в ходе ссоры из-за квартиры задушил жену и спрятал ее тело на крыше дома.

Он пытался представить все так, женщина пропала без вести. Ее искали волонтеры и полицейские. Последние нашли ее мертвой.

Обвиняемый отказался от дачи показаний. Вину он не признал.

<Пара была в разводе. Бывшие супруги жили в одной квартире, так как они не могли разрешить квартирный вопрос.>

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