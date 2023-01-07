7 января
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Происшествия

Собака насмерть загрязла жительницу Барнаула. Что об этом известно

Алабай насмерть загрызла хозяйку в Барнауле. Трагедия произошла вечером 6 января.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Следственные органы СК России по Алтайскому краю проводят доследственную проверку по факту гибели 58-летней жительницы Барнаула.

Как сообщили ранее в соцсетях, ее загрызла собственная собака.

Следователи осмотрели место ЧП. Назначили судебные экспертизы. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Алабай - среднеазиатская овчарка.
Алабай — среднеазиатская овчарка.
alabaihelp.kamrbb.ru

Что произошло

Ранее очевидцы рассказали, что на ул. Боровой женщину загрызла собака. У нее зафиксировали множество укусов, в том числе перекушена аорта.

На место прибыли медики. Они пытались спасти пострадавшую, но она скончалась в машине скорой при реанимационных действиях.

Что с собакой

Алабая уже нейтрализовали, подчеркивают в региональном Следкоме. Каким способом — не уточняют.

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