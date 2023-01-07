Собака насмерть загрязла жительницу Барнаула. Что об этом известно

Следственные органы СК России по Алтайскому краю проводят доследственную проверку по факту гибели 58-летней жительницы Барнаула.
Как сообщили ранее в соцсетях, ее загрызла собственная собака.
Следователи осмотрели место ЧП. Назначили судебные экспертизы. По результатам проверки примут процессуальное решение.
Что произошло
Ранее очевидцы рассказали, что на ул. Боровой женщину загрызла собака. У нее зафиксировали множество укусов, в том числе перекушена аорта.
На место прибыли медики. Они пытались спасти пострадавшую, но она скончалась в машине скорой при реанимационных действиях.
Что с собакой
Алабая уже нейтрализовали, подчеркивают в региональном Следкоме. Каким способом — не уточняют.
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