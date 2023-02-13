Стало известно, как погибли 28 овец на барнаульском подворье

Выяснилось, что к к гибели скота причастны пять собак из соседнего учхоза — они загрызли овец, напав на отару в ночь на 11 февраля.

Собак держали для охраны скотобойни и они могли покидать вольер.

О сумме материального вреда не сообщается, но известно, что стоимость одной овцы составляет около 10 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества). Проводится проверка надзорным органом Алтайского края.

Что произошло

Барнаулец нашел на своем подворье 28 мертвых овец. Мужчина занимается разведением этих животных. Страшную находку обнаружил во время кормления овец.

На телах погибших животных обнаружены повреждения.

Ранее коровы сломали забор и утром прибежали в аэропорт, но Сибирь им покинуть не удалось.

Коровы появились в Международном аэропорту Абакана имени В.Г. Тихонова — на площади возле аэровокзала.

Полицейские нашли владельца стада, им оказался проживающий поблизости 60-летний фермер.